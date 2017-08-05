«Тимер банк» закрыл еще один дополнительный офис в Казани

Закрытие объясняется оптимизацией - банк сокращает административно-хозяйственные расходы и постепенно переходит на дистанционные каналы обслуживания

"Тимер Банк" с 7 августа закрывает дополнительный офис в Казани на улице Сибирский тракт, 16, об этом сообщается на официальном сайте организации.

По словам главы временной администрации Александра Машира, закрытие объясняется оптимизацией - банк сокращает административно-хозяйственные расходы и постепенно переходит на дистанционные каналы обслуживания.

- Дальнейшее обслуживание клиентов-юридических лиц будет производиться в дополнительном офисе по адресу: ул. Ямашева, д. 82, либо в любом другом офисе, по соответствующему заявлению. Клиенты-физические лица могут обратиться в любое подразделение Банка, - отмечается в сообщении.

Hанее сообщалось, что Центробанк ввел временную администрацию в казанском "Тимер Банке", реализацией дальнейших действий в банке будет заниматься Агентство по страхованию вкладов.

В середине декабря прошлого года "Тимер Банк" приостановил обслуживание банковских карт в связи с решением международных платежных систем Visa и MasterCard о приостановлении обслуживания платежных карт через процессинговый центр Татфондбанка. При этом в начале февраля "Тимер Банк" возобновил обслуживание банковских карт.

Ситуация в банковской сфере РТ обострилась после того, как с 7 декабря Татфондбанк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов.