На Черноморском флоте появится корабль «Набережные Челны»

На Черноморском флоте появится корабль под названием «Набережные Челны». Об этом сегодня в ходе делового понедельника сообщил мэр автограда Наиль Магдеев, который в день ВМФ посетил подшефную воинскую часть в Севастополе.

- С таким предложением выступил командующий флота адмирал Александр Витко. Предложение это было принято и сейчас мы прорабатываем вопрос с руководством Черноморского флота, - сказал Магдеев.

Отметим, в этом году из Челнов в ВМФ призвали 161 человека, из них 144 служат на Черноморском флоте.