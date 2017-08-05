В Татарстане 35-летний рыбак решил искупаться и утонул

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

В Бугульминском районе Татарстана 35-летний рыбак решил искупаться и утонул в озере. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Происшествие произошло в поселке Карабаш возле бывшей базы отдыха «Чайка».

- В выходные мужчина отправился на озеро с друзьями ловить рыбу. Утром 6 августа он отправился проверить удочку, решил искупаться и ушел под воду, - сообщили в ведомстве.

Друзья пытались отыскать мужчину, но не смогли. Прибывшие на место происшествия спасатели нашли тело погибшего на глубине 3-х метров.