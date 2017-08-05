В Казани 16-летняя девушка погибла, упав с одного из верхних этажей

В Казани около дома по улице Пржевальского погибла 16-летняя девушка, выпавшая с одного из верхних этажей, информацию из соцсетей подтвердил источник ProKazan.ru.

Инцидент случился 2 августа в 14:00. По неофициальным данным, перед трагическим инцидентом девушка поссорилась с родными.

От полученных травм она скончалась на месте.

Идет расследование смерти девушки.