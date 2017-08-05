«Ночной велофест» в Казани: как это было в фотографиях из соцсетей

В мероприятии приняли участие свыше 3 тысяч велосипедистов

В Казани сегодня ночью прошел "Ночной велофест", в котором приняли участие свыше 3 тысяч велосипедистов.

Велосипедисты проехали 29 км по историческому центру и отдаленным районам города, маршрут был проложен по местам проживания известных меценатов и благотворителей, остановки были на площади Свободы, в Старом аэропорту, на улице Аделя Кутуя, Архиерейской даче, в районе зооботсада и Шамовской больницы. Велоэкскурсию сопровождала радиотрансляция об истории Казани.

На всем пути колонну сопровождали "скорые" и сотрудники ГИБДД, движение было перекрыто.

Перед стартом велофеста у стен Кремля участников ждала развлекательная программа и красочный салют, ProKazan составил фотоотчет с мероприятия с фотографиями из соцсетей.