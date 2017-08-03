Стало известно, какая школа стала лучшей в Татарстане

Министерство образования и науки РТ составило рейтинг 100 лучших городских и сельских школ республики, передает пресс-служба ведомства.

Так, первое место в этом рейтинге занял казанский лицей №131, на втором месте расположился IT-лицей при КФУ, а третье место досталось набережночелнинской гимназии №26.

Среди сельских школ оказались самыми сильными школы Сабинского района.

- При составлении рейтинга учитывались баллы по ЕГЭ и оценивалось количество победителей и призеров олимпиад, а также количество учеников, которые не получили аттестат, - отметили в ведомстве.