В Татарстане мать давала курить кальян ребенку

В Балтасинском районе Татарстана молодая женщина давала покурить кальян своему маленькому ребенку. Видео появилось накануне в одной из социальных сетей.

На кадрах видно, что женщина выпивает в компании подруг и в какой-то момент дает покурить кальян своему малышу, который сидит у нее на коленях. При этом они даже не обращают внимание на ребенка.

Отметим, что видео вызвало резонанс среди пользователей соцсетей. Сразу после этого прокуратура начала проверку.

- После проверки прокуратура даст правовую оценку действиям родителей ребенка и будет принято соответствующее решение, - сообщили в ведомстве, передает «Татар-информ».