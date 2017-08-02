В России в школьную программу с 1 сентября вернут астрономию

Курс астрономии появится в школьной программе уже в первый учебный день года и будет рассчитан на 35 часов. Об этом газете «Известия» рассказала министр образования и науки России Ольга Васильева.

Она отметила, что многие эксперты констатируют избыточность предметов в школах, и разговоры об увеличении или уменьшении нагрузки на детей вызывают реакцию в обществе.

- Но есть предмет, который не должен вызывать больших споров и сомнений? — это астрономия, которая триумфально возвращается в школьную программу, - заявила министр.

Министр назвала парадоксальной ситуацию, когда у первой покорившей космос страны в школах нет астрономии, но российские ученики несколько лет подряд занимают первые места на международных олимпиадах по астрономии.

12 декабря 2016 года Минобрнауки предложило сделать астрономию отдельным предметом в старших классах. Позднее стало известно, что этот курс заберет время у второго иностранного языка.

Астрономию убрали из школьной программы в начале 1990-х годов, однако ее основы изучают в рамках курсов географии и физики. Сторонники этой дисциплины в качестве примера ее значимости приводят данные соцопросов ВЦИОМ, согласно которым с 2007 по 2011 год доля россиян, уверенных, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот, выросла с 29 до 33 процентов.