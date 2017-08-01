Владелец бренда «Велоночь» обвинил Исполком Казани в плагиате

Владелец товарного знака «Велоночь» Сергей Никитин обратился с требованием в УФАС по РТ отменить электронный аукцион на организацию и проведения мероприятия, которое пройдет вместо «Велоночи». Об этом сообщает пресс-служба УФАС по РТ.

По мнению Никитина, проведение в Казани «Ночного велофеста» является нарушением интеллектуальных прав.

- Заявитель в своем обращении указывает, что, как владелец исключительных прав на мероприятие «Казанская звездная велоночь», автор, создатель идеи и концепции, единственный организатор события «Велоночь» в России и мире не передавал права на проведение данного мероприятия и использование принадлежащего ему товарного знака, - говорится в сообщении.

Напомним, в Казани в этом году не состоится «Велоночь», это произошло из-за того, что владелец бренда в этом году не принял участия в тендере, объявленном исполкомом столицы Татарстана в середине июля.

При этом 5 августа состоится другое мероприятие - массовая ночная прогулка под названием «Ночной Велофест».