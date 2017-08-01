В Казани для проезда закроют участок Копылова-Декабристов, сообщает Комитет внешнего благоустройства.

Проезжая часть будет закрыта с 9 по 19 августа около СНТ им.Воровского.

- Это связано с бурением скважин, - сообщили в Комитете.

В связи с этим автомобилистов просят быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.