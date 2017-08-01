Продолжение скандала в храме под Елабугой: верующие нашли новые «откровенные» фото

Владелица модельного агентства New faces models Алена Кушнир на свой станице в социальной сети разместила пост, в котором говорится, что ей поступил звонок с угрозами от девушки, которая защищает чувства верующих.

Верующие нашли новые «откровенные» фотографии, сделанные в заброшенном храме села Гари Елабужского района. Кстати, фотосессия была сделана еще задолго до скандала с 23-летней моделью Ксенией Кулагиной.

- Вот «святая инквизиция» добралась и до меня. Позвонила девушка, даже не представилась, и начала угрожать, что напишет заявление в прокуратуру, и что будто бы мне грозит уголовная ответственность за "оскорбления чувств верующих". Я спросила, чем именно я оскорбила чувства верующих, на что мне ответили будто полуобнажённые девушки в неподобающих позах и в неподобающем месте фотографируются и выставляют это на показ, - пишет Кушнир.

Фотомодель также добавила, что поддерживает редактора журнала «Совет да любовь», где были опубликованы фотографии.

- В этой ситуации я хорошо поддерживаю Александру Романову, которая стала жертвой этих провокаций, - добавила Алена Кушнир.

Однако в разговоре с корреспондентом портала ProKazan.ru девушка, которая звонила Кушнир рассказала, что никому не угрожала, а попросила удалить снимки.

- Я попросила удалить фотографии. Меня неправильно поняли, я никому не угрожала. Епархия и прокуратура - это разные вещи. Если бы фотографии не были удалены, то я бы обратилась в епархию, - сказала девушка.

Напомним, журнал «Совет да любовь» разместил в своей онлайн-версии фотосессию с участием 23-летней модели, где та в прозрачном платье и нижнем белье позирует в храме в селе Гари Елабужского района. В Казанской епархии назвали недопустимой фотосессию модели из Набережных Челнов Ксении Калугиной. По словам секретаря Казанского епархиального управления отца Владимира (Самойленко), девушку накажут высшие силы.

Позже Следственный комитет РТ начал проверку после фотосессии.

Справка



Храм в селе Гари был построен в конце 19 века, в годы СССР в нем хранили зерно. На сайте Елабужского благочиния Казанской епархии сообщается, что за храмом не ухаживали более 100 лет. 13 июля там провели субботник с участием добровольцев. Для реставрации храма планируется обратиться к меценатам.