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Продолжение скандала в храме под Елабугой: верующие нашли новые «откровенные» фото

Продолжение скандала в храме под Елабугой: верующие нашли новые «откровенные» фото
16+
Фото: соцсети

Владелица модельного агентства New faces models Алена Кушнир на свой станице в социальной сети разместила пост, в котором говорится, что ей поступил звонок с угрозами от девушки, которая защищает чувства верующих.

Верующие нашли новые «откровенные» фотографии, сделанные в заброшенном храме села Гари Елабужского района. Кстати, фотосессия была сделана еще задолго до скандала с 23-летней моделью Ксенией Кулагиной.

- Вот «святая инквизиция» добралась и до меня. Позвонила девушка, даже не представилась, и начала угрожать, что напишет заявление в прокуратуру, и что будто бы мне грозит уголовная ответственность за "оскорбления чувств верующих". Я спросила, чем именно я оскорбила чувства верующих, на что мне ответили будто полуобнажённые девушки в неподобающих позах и в неподобающем месте фотографируются и выставляют это на показ, - пишет Кушнир.

Фотомодель также добавила, что поддерживает редактора журнала «Совет да любовь», где были опубликованы фотографии.

- В этой ситуации я хорошо поддерживаю Александру Романову, которая стала жертвой этих провокаций, - добавила Алена Кушнир.

Однако в разговоре с корреспондентом портала ProKazan.ru девушка, которая звонила Кушнир рассказала, что никому не угрожала, а попросила удалить снимки.

- Я попросила удалить фотографии. Меня неправильно поняли, я никому не угрожала. Епархия и прокуратура  - это разные вещи. Если бы фотографии не были удалены, то я бы обратилась в епархию, - сказала девушка.

Напомним, журнал «Совет да любовь» разместил в своей онлайн-версии фотосессию с участием 23-летней модели, где та в прозрачном платье и нижнем белье позирует в храме в селе Гари Елабужского района.  В Казанской епархии назвали недопустимой фотосессию модели из Набережных Челнов Ксении Калугиной. По словам секретаря Казанского епархиального управления отца Владимира (Самойленко), девушку накажут высшие силы.

Позже Следственный комитет РТ начал проверку после фотосессии.

Справка

Храм в селе Гари был построен в конце 19 века, в годы СССР в нем хранили зерно. На сайте Елабужского благочиния Казанской епархии сообщается, что за храмом не ухаживали более 100 лет. 13 июля там провели субботник с участием добровольцев. Для реставрации храма планируется обратиться к меценатам.

Люция Кашапова, 02.08.2017, 15:39
Тэги: Религия
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Комментарии

ПОДРОЩИЛИ????02 августа 2017, 15:47
КАК ОЧУЧЕНИЯ????
1
6
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ВЕТЕРЕНАР02 августа 2017, 15:50
В ответ на комментарий пользователя
ОНИ И ТАК СКОРО СТОХНУТ ТАК ЖЕ КАК И ТЫ....

НЕ ПЕРЕЖИВАЙ
6
0
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Горожанин02 августа 2017, 15:51
В ответ на комментарий пользователя
ОНИ И ТАК СКОРО СТОХНУТ ТАК ЖЕ КАК И ТЫ....

НЕ ПЕРЕЖИВАЙ
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каво? Я хочу сейчас!
1
1
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Горожанин02 августа 2017, 15:52
И что в них откровенного? Ах да, нежно было платок на башку намотать. Что насчет светского государства и ношения куфии ли там, чадры ли?
Лучший комментарий
3
21
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Горожанин02 августа 2017, 15:53
*нужно
1
1
Согласны с автором?
Горожанин02 августа 2017, 15:54
Телки халяль
1
8
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Горожанин02 августа 2017, 15:55
Да это фейк, сами нарисовали, акварелью, судя по качеству.
0
6
Согласны с автором?
Горожанин02 августа 2017, 15:55
где они откровенные!
2
15
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Горожанин02 августа 2017, 15:55
на фото, ни чего окровенного не нашел!
2
13
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Горожанин02 августа 2017, 15:56
Пусть верующие засунут свои чувства куда подальше, надоели христопродавцы.
8
19
Согласны с автором?
12802 августа 2017, 15:58
А зачем они их искали?
1
9
Согласны с автором?
Горожанин02 августа 2017, 16:10
В ответ на комментарий пользователя
А зачем они их искали?
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Да может вообще никто не звонил, самопиаром занимаются.
2
8
Согласны с автором?
эльмира02 августа 2017, 16:14
По моему предыдущей статьи было достаточно, для чего подливать масло в огонь? как заявлено, этим фактом уже занимается след.ком
0
5
Согласны с автором?
Горожанин02 августа 2017, 16:17
В ответ на комментарий пользователя
По моему предыдущей статьи было достаточно, для чего подливать масло в огонь? как заявлено, этим фактом уже занимается след.ком
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Они в сговоре, агентство про которое никто не знал, и храмовники, которые никого не заботили.
0
8
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Горожанин02 августа 2017, 16:23
[***]
0
2
Согласны с автором?
Аноним02 августа 2017, 16:26
А точно фотографии нашли верующие? Может все же неверующие это были, вы проверили?
0
7
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Горожанин02 августа 2017, 17:03
Мрак..
1
1
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Горожанину02 августа 2017, 17:51
Нормальные бабуськи , что теперь гомосеков и однополые браки рекламировать ? Я бы ей вдул
0
5
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Горожанин02 августа 2017, 21:17
-ты веришь в бога?
- да!
- а в единорогов?
- нет!
- почему?
- потому что я их никогда не видел...
1
1
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Горожанин02 августа 2017, 21:59
Где обнаженка?
0
1
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Горожанин02 августа 2017, 22:23
Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - http://vkk.me/nicoden
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Горожанин02 августа 2017, 22:41
Призрак ...найдут слово...лицедейства святыми апостолами...не знаю...или просто...инфантилизм и эгоизм.зачем печатаете...мухаметзянов икрам.
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