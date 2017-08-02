Собачий приют под Казанью: как жители Германии спасают казанских дворняжек от смерти

ProKazan пообщался с зоозащитниками и узнал подробности проекта

В Высокогорском районе республики всего в 35 километрах от Казани началось строительство приюта для безнадзорных животных. Деньги выделяет немецкий благотворительный фонд "Помощь собакам из России".

Построить приют именно в Казани фонд решил неслучайно.

- Все началось в апреле 2012 года, - рассказала порталу ProKazan.ru глава местного фонда "Помоги дворняге" Мария Гурьянова. - Мы подобрали на рельсах щенка, у которого поездом отрезало лапы. Пристроить такую собачку в Казани было просто не реально, поэтому мы написали во все зоозащитные организации с просьбой помочь нам найти для него дом.

Единственными, кто откликнулся, была организация из Германии "Помощь собакам из России". Они забрали щенка и нашли ему прекрасных хозяев.

- Так мы начали сотрудничать и работаем вместе уже 5 лет, - продолжает Мария Гурьянова.

"Участок искали вдали от людей"

Земельный участок, купленный под строительство приюта, находится в 35 километрах от Казани и в отдалении от жилых массивов.

- Мы специально искали такое место, чтобы не мешать местным жителям, - говорят зоозащитники. - Приюты в Столбищах и в селе Айша Зеленодольского района находятся неподалеку от домов, поэтому жители часто жалуются на собачий лай.

Площадь участка - 5 гектаров.

Приют для животных как в Европе

При разработке проекта приюта создатели опирались на европейский опыт, поэтому продумали все до мелочей. Здесь, например, появятся отдельные вольеры для взрослых собак, корпус для животных-инвалидов, площадка для занятий собак с кинологами, зона карантина, вольеры для щенков, а также собственная ветеринарная клиника.

Найдется в приюте место и для бездомных кошек - для них в самом центре комплекса построят отдельный корпус.

Как казанские дворняжки стали немецкими

Напомним, немецкий благотворительный фонд "Помощь собакам России" помогает казанским зоозащитникам находить для бездомных животных новых хозяев в Европе. За четыре года новую родину обрели более 500 бездомных собак и кошек из Казани, в том числе инвалиды.

- Однажды нам позвонили и попросили помочь - жители подъезда решили истребить щенят и замуровали подвал, чтобы все там умерли, - вспоминает Мария Гурьянова. - Волонтер залезла, вытащила всех. Таким образом, четверо мальчишек попали к нам под опеку. Они росли немного пугливыми, пристроить их было очень сложно. Самый большой уехал домой, а остальные так и жили по передержкам.

И тут в Казань пришло письмо из Германии. Там готовы были взять в приют одну собаку и подыскать ей дом. Казанцы, не долго думая, отправили щенка по кличке Айк! В Германии пес просидел в приюте всего несколько дней, когда за ним пришла семья.

Когда же новый владелец собаки узнал, что у Айка в в России еще остались два брата, то решил найти хозяев и им. И нашел их в соседних домах, так что казанские дворяги живут теперь на одной улице и часто гуляют вместе.

Приют достроят к ЧМ-2018 по футболу

Первый этап строительства приюта стартовал. На участок уже проводят электричество и подвозят стройматериалы. Часть вольеров построят до первых холодов, чтобы была возможность дать кров сотне здоровых собак.

Завершить строительство приюта для безнадзорных животных планируют к лету 2018 года. Пока проект оценивается в 135 тысяч евро (около 10 миллионов рублей), но сумма может увеличиться.