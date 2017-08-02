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Собачий приют под Казанью: как жители Германии спасают казанских дворняжек от смерти

Собачий приют под Казанью: как жители Германии спасают казанских дворняжек от смерти
16+
ProKazan пообщался с зоозащитниками и узнал подробности проекта

В Высокогорском районе республики всего в 35 километрах от Казани началось строительство приюта для безнадзорных животных. Деньги выделяет немецкий благотворительный фонд "Помощь собакам из России".

Построить приют именно в Казани фонд решил неслучайно.

- Все началось в апреле 2012 года, - рассказала порталу ProKazan.ru глава местного фонда "Помоги дворняге" Мария Гурьянова. - Мы подобрали на рельсах щенка, у которого поездом отрезало лапы. Пристроить такую собачку в Казани было просто не реально, поэтому мы написали во все зоозащитные организации с просьбой помочь нам найти для него дом.

Единственными, кто откликнулся, была организация из Германии "Помощь собакам из России". Они забрали щенка и нашли ему прекрасных хозяев.

- Так мы начали сотрудничать и работаем вместе уже 5 лет, - продолжает Мария Гурьянова.

"Участок искали вдали от людей"

Земельный участок, купленный под строительство приюта, находится в 35 километрах от Казани и в отдалении от жилых массивов.

- Мы специально искали такое место, чтобы не мешать местным жителям, - говорят зоозащитники. - Приюты в Столбищах и в селе Айша Зеленодольского района находятся неподалеку от домов, поэтому жители часто жалуются на собачий лай.

Площадь участка - 5 гектаров.

Приют для животных как в Европе

При разработке проекта приюта создатели опирались на европейский опыт, поэтому продумали все до мелочей. Здесь, например, появятся отдельные вольеры для взрослых собак, корпус для животных-инвалидов, площадка для занятий собак с кинологами, зона карантина, вольеры для щенков, а также собственная ветеринарная клиника.

Найдется в приюте место и для бездомных кошек - для них в самом центре комплекса построят отдельный корпус.

Как казанские дворняжки стали немецкими

Напомним, немецкий благотворительный фонд "Помощь собакам России" помогает казанским зоозащитникам находить для бездомных животных новых хозяев в Европе. За четыре года новую родину обрели более 500 бездомных собак и кошек из Казани, в том числе инвалиды.

- Однажды нам позвонили и попросили помочь - жители подъезда решили истребить щенят и замуровали подвал, чтобы все там умерли, - вспоминает Мария Гурьянова. - Волонтер залезла, вытащила всех. Таким образом, четверо мальчишек попали к нам под опеку. Они росли немного пугливыми, пристроить их было очень сложно. Самый большой уехал домой, а остальные так и жили по передержкам.

И тут в Казань пришло письмо из Германии. Там готовы были взять в приют одну собаку и подыскать ей дом. Казанцы, не долго думая, отправили щенка по кличке Айк! В Германии пес просидел в приюте всего несколько дней, когда за ним пришла семья.

Когда же новый владелец собаки узнал, что у Айка в в России еще остались два брата, то решил найти хозяев и им. И нашел их в соседних домах, так что казанские дворяги живут теперь на одной улице и часто гуляют вместе.

Приют достроят к ЧМ-2018 по футболу

Первый этап строительства приюта стартовал. На участок уже проводят электричество и подвозят стройматериалы. Часть вольеров построят до первых холодов, чтобы была возможность дать кров сотне здоровых собак.

Завершить строительство приюта для безнадзорных животных планируют к лету 2018 года. Пока проект оценивается в 135 тысяч евро (около 10 миллионов рублей), но сумма может увеличиться.

Рамиль Бикмуллин, 03.08.2017, 09:01
Тэги: Необычное в городе
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Комментарии

Горожанин03 августа 2017, 09:34
В России и людям плохо и собакам
2
8
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Ильнур Рамазанов03 августа 2017, 09:48
И где наши ура патриоты? Не стыдно нашим вполне состоятельным грвжданам ,что из Германии помогают нашим дворнягам? А мы можем только Сабантуи во Франции ,Австралии и т.д. проводить и разные чемпионаты?
Лучший комментарий
3
13
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Горожанин03 августа 2017, 10:03
Рашке путинской не до людей, тем более бездомных собак. Она воюет сейчас со всем окружающим миром, кругом ей мерещатся враги. Бросила все последние деньги на милитаризацию страны.
8
4
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Горожанин03 августа 2017, 10:11
В ответ на комментарий пользователя Ильнур Рамазанов
И где наши ура патриоты? Не стыдно нашим вполне состоятельным грвжданам ,что из Германии помогают нашим дворнягам? А мы можем только Сабантуи во Франции ,Австралии и т.д. проводить и разные чемпионаты?
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Что гавкаеш? В 41 году приходили уже помошники с Гитлером "спасать людей от Сталина".
3
3
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Горожанин03 августа 2017, 10:25
Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - http://vkk.me/nicoden
5
1
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Ильнур Рамазанов03 августа 2017, 10:48
В ответ на комментарий пользователя
Что гавкаеш? В 41 году приходили уже помошники с Гитлером "спасать людей от Сталина".
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С языком следи.
3
1
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Горожанин03 августа 2017, 10:55
Фашисты тоже строили "приюты с печами" по всей Европе! Спасибо не надо! В геббельсовской рекламе там тоже "шикарно" жили русские, евреи и прочие европейские народы!>-( Никогда не верьте иностранцам. Вспомните про троянского коня! И в 90-ых европа тоже очень "щедро" помогала России так что по миллиону народу уменьшалось в год! :-( Так что пусть идут на ....! Пусть лучше за арабами следят в Германии. Этих в 100 раз больше по улицам шляется!:-D
2
5
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Горожанин03 августа 2017, 11:03
Помощь собакам из России ? Давайте сделаем фонд "Помощь гадам из Германии"
2
2
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Горожанин03 августа 2017, 11:16
В ответ на комментарий пользователя
Помощь собакам из России ? Давайте сделаем фонд "Помощь гадам из Германии"
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лучше арабам!:-D
0
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Горожанин03 августа 2017, 11:20
Злобные путиноиды окрысились. Похожи на своего кумира.
5
1
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Горожанин03 августа 2017, 11:26
Сталин и Гитлер дружили до 22 июня. Вмести Польшу захватили. Один с запада , другой с востока, также , гибридно, без объявления войны.
3
1
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Горожанин03 августа 2017, 11:29
В ответ на комментарий пользователя
Сталин и Гитлер дружили до 22 июня. Вмести Польшу захватили. Один с запада , другой с востока, также , гибридно, без объявления войны.
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вмести? неграмотный хахол!:-D А до этого Польша вместе с Германией поделила Чехословакию и что?:-)
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Горожанин03 августа 2017, 11:36
Проверить на иностранное финансирование этих зоотеррористов.
1
2
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Горожанин03 августа 2017, 11:41
В ответ на комментарий пользователя
Сталин и Гитлер дружили до 22 июня. Вмести Польшу захватили. Один с запада , другой с востока, также , гибридно, без объявления войны.
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Хахол верни незаконно отобранные тираном Сталином территории:
1) Закарпатье - Венгрии
2) Львов - Польше
3) Бессарабию - Румынии.
Деккомунизируй Украину!:-D
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Горожанин03 августа 2017, 12:12
В ответ на комментарий пользователя
В России и людям плохо и собакам
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Да, тебе плохо, ты по жизни потерпевший.
1
1
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Горожанин03 августа 2017, 12:14
В ответ на комментарий пользователя
Рашке путинской не до людей, тем более бездомных собак. Она воюет сейчас со всем окружающим миром, кругом ей мерещатся враги. Бросила все последние деньги на милитаризацию страны.
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Цыц хохол! Продолжай ртом работать, и не выкини что-нибудь, а то зубы доминошкой выдавлю.
1
3
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Горожанин03 августа 2017, 13:02
В ответ на комментарий пользователя
Хахол верни незаконно отобранные тираном Сталином территории:
1) Закарпатье - Венгрии
2) Львов - Польше
3) Бессарабию - Румынии.
Деккомунизируй Украину!:-D
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глупости пишете. Польша, Венгрия, Румыния - это не субъекты, а объекты с нулевым весом во всех отношениях. Делить нашу Малороссию с шестерками на подсосе у запада - смешно даже как-то.
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