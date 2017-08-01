На День города в Казани потратят 10 млн рублей: салют продлится 5 минут

Для праздника закупят пять видов салютов, диаметр разлета которых от 40 до 125 метров

На День города в Казани власти собираются потратить 10 млн рублей, соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Согласно документации, в конце праздника пройдет салют продолжительностью не менее 5 минут. Для этого закупят пять видов салютов, диаметр разлета которых от 40 до 125 метров.

Заявки принимают к рассмотрению до 18 августа, аукцион назначен на 21 августа.

По данным "Татар-информа", праздничные мероприятия пройдут на территории конно-спортивного комплекса "Казань", где состоится концерт длительностью не меньше 6 часов, в Старо-Татарской слободе, на площади Тысячелетия, рядом с центром семьи "Казан", лужайке возле Центра семьи "Казан" и на Кремлевской набережной.