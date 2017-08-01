В Татарстане полицейские обстреляли ВАЗ, который протаранил их во время погони

В Кайбицком районе Татарстана полицейским пришлось стрелять, чтобы задержать нарушителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Нарушитель на «ВАЗ-2104», будучи в нетрезвом состоянии, отказался останавливаться по требованию полиции, протаранил служебную машину и устроил погоню.

- Все произошло 31 июля. Увидев полицейских, водитель попытался скрыться на большой скорости. Требования остановиться он проигнорировал. Тогда полицейские попытались заблокировать ее. Видя это, водитель умышленно совершил столкновение со служебным автомобилем «Лада Приора», повредив его задний бампер, заднее левое крыло, левый блок фонарей, крышку багажника, задний государственный номер. После этого нарушитель продолжил движение на большой скорости, - сообщили в ведомстве.

Чтобы остановить машину один из полицейских произвел два предупредительных выстрела и шесть выстрелов по колесам автомобиля.

- После повреждения заднего левого колеса водитель остановился и был задержан. Им оказался ранее судимый 28-летний неработающий житель Канаша, - добавили в МВД.

В настоящее время в отношении водителя составлены протоколы за нарушение двух статей КоАП РФ.