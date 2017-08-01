Глава «отдела миграции» МВД по РТ: «Бланков загранпаспортов старого образца пока нет»

В Управлении по вопросам миграции МВД по РТ возникли сложности с бланками загранпаспортов старого образца. Об этом сообщил глава ведомства Артем Кузнецов, передает «Татар-информ».

- В настоящее время приостановлен прием документов на старый образец загранпаспорта, - сказал он.

Однако, по его словам, в городе открыты пять биометрических кабин – две находятся на улице Чехова и по одной в подразделениях Авиастроительного, Советского и Приволжского районов Казани.

- Это сделано для тех, кто не может сдать документа на загранпаспорт старого образца, но хотят получить загранпаспорт в течение ближайшего месяца, - добавил он.

Кроме того, Кузнецов добавил, что в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году многофункциональные центры в Татарстане не будут принимать документы на оформление загранпаспорта.

- В следующем году все, кому нужны будут российские паспорта или нужно будет куда-то прописаться, выписаться, делали это до июня ,или уже после июля. Стараться на июнь эти вопросы не оставлять, - отметил Кузнецов.