«Они ведь и убить могут»: на Ибрагимова туристы испугались нависших над дорожкой тополей

В мэрии Казани ProKazan.ru рассказали, что необходимо сделать, чтобы добиться обрезки деревьев

В Казани на проспекте Ибрагимова туристов, приехавших из Кирова, возмутили и испугали тополя, нависшие над пешеходной дорожкой.

- У нас в Кирове в советские годы активно высаживались тополя, в условиях роста числа автомобилей в городе ухудшалась экология, власти решили посадить именно эти деревья, они растут очень быстро - за год почти на 3 метра. Они действительно помогли с очисткой воздуха, но у них есть 2 фатальных недостатка - это очень аллергенный тополиный пух и очень быстрое гниение. К примеру, если у дерева отломилась ветка, то у него поражается внутренния структура ствола, и он начинает гнить - прямо внутри. В результате дерево становится очень ломким, оно может сломаться от более-менее сильного порыва дерева, - прокомментировал порталу ProKazan.ru Владимир Клабуков.

По его словам, в Кирове неоднократно были ситуации, когда очень большие ветки или даже деревья падали на припаркованные машины, в результате ломая их, а компенсировали ремонт автовладельцам власти города из бюджета.

- Именно на проспекте Ибрагимова мы заметили ситуацию, когда раскидистые деревья, среди которых было очень много тополей, нависают прямо над пешеходной зоной, где в это время ходят и родители с детьми в колясках, - отметил Владимир Клабуков.

Турист рассказал, что в его городе было принято решение спиливать тополя, заменяя их на другие виды деревьев.

- Понятно, что для многих жителей города эти деревья - память, но нельзя подвергать опасности жизни людей, они ведь и убить могут. В Москве во время недавнего шторма множество людей погибли именно из-за гнилых деревьев, - подчеркнул житель Кирова.

В мэрии Казани ProKazan.ru сообщили, что для того, чтобы добиться спила деревьев, необходимо направить в Комитет внешнего благоустройства Исполкома письмо о выделении специалиста для проведения обследования зеленых насаждений.

- Специалист подготавливает акт обследования зеленых насаждений с указанием необходимого вида работ (омолаживающей, формовочной, санитарной обрезки, вырубки аварийных деревьев), - рассказали в исполкоме.

Также можно сфотографировать дерево и отправить фото в сервис "Народный контроль", где будет принято решение о дальнейших действиях.

Об уже запланированных работах можно узнать в управляющих компаниях, ТСЖ и администрациях районов.