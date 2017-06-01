В Татарстане работники фермы похитили стадо коров на 400 тысяч рублей

В Алькеевском районе Татарстана двое работников фермы похитили стадо коров на 430 575 рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Установлено, что с февраля по май текущего года 54-летний житель села Каракули и 40-летний ранее судимый житель села Юхмачи похитили скот, который принадлежал одному из животноводческому комплексу. При этом позже выяснилось, что похитители являлись работниками этой фермы, поэтому они имели свободный доступ на территорию комплекса.

- В настоящее время похищенные животные уже возвращены владельцу, - сообщили в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.