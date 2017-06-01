Метеоролог рассказал, что нам ждать от лета и прокомментировал торнадо в Татарстане

Почему смерч официально не зарегистрирован, и когда нам ждать засухи объяснил Юрий Переведенцев

Вчера в Черемшанском районе Татарстана в селе Верхняя Чегодайка прошел ураган, который сорвал крыши четырех домов и шести хозяйственных построек. Пользователи соцсетей публиковали фото и видео торнадо, тогда как Гидрометцентр не подтверждал информацию: в республике зафиксировано лишь усиление ветра.

Метеоролог Юрий Переведенцев подтвердил ProKazan.ru, что в Татарстане действительно прошел смерч.

- Торнадо - это вихрь в виде воронки, который вращается с огромной скоростью. При этом вокруг может быть относительно спокойная погода. Возникает смерч из-за быстрой смены теплого и холодного воздуха. И этот огромной сгусток энергии очень трудно спрогнозировать.

По словам Юрия Переведенцева, это нетипичное для наших широт явления, связано с изменением климата. Ежегодно у нас наблюдается тенденция к потеплению.

- 2016-й год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Не смотря на то, что сейчас среднесуточная температура гораздо ниже нормы, есть тенденция к потеплению. Сейчас по климатическим нормам температура должна достигать 15 градусов, а у нас с утра тепло, а уже сейчас на улице холодно. Улучшение придет во вторник, погода наконец примет летние формы.

В целом, обещает синоптик, июнь и август будут в пределах нормы, а июль станет жарким и даже засушливым.

- Этого не надо бояться. Самые важные для жизни растений месяцы - это май и июнь, и на них у нас большой запас весенней влаги. Дальше наступит жара, но в июле засуха не так страшна.