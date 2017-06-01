Блог редакции: как я отдохнула на Севере и выжила

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Сегодня главная по рубрике «Блоги» - Люция Кашапова, корреспондент портала ProKazan.ru.

В очередной свой отпуск мы с друзьями решили отправиться в Карелию. Этот уголок России казался таким далеким, суровым и неизведанным, что нам захотелось разгадать загадки Русского Севера. А главное понять, почему он так манит иностранных туристов из года в год. Прочитав много отзывов и статей о Карелии, мы поняли, что путешествие может быть каким угодно, но только не скучным.

«Там холодно и дорого! Лучше бы на юг поехала!»

«Там холодно и дорого, да и комары кусают! Лучше бы на юг поехала». Именно так говорили мне многие знакомые, узнав, что я собралась ехать в Карелию. Вокруг все только и делали, что рассказывали страшилки про карельских комаров-вампиров, выпивающих всю кровь, змей, медведей. Однако это меня никак не испугало. Изучив подробно всю информацию об этом крае, мы поняли, что, действительно, отдых там — это недешевое удовольствие, но это такой же доступный отдых, как и излюбленный отдых в Турции.

Конечно, лето в Карелии сильно отличается от средней полосы в России. Неустойчивая погода, частые дожди, порывистые ветры — все это Русский Север. Поэтому сами карелы (так называют местных жителей) советуют выбирать время для отдыха в Карелии с середины июня до середины августа. Так сделали и мы!

Ранним солнечным, но холодным утром нас встретил Петрозаводск — столица Карелии. Город раскинулся у берегов Онежского озера - второго по величине в Европе. Петрозаводск считается одним из самых озелененных городов России, куда ежегодно съезжаются сотни тысяч туристов, чтобы насладится природой. Однако присмотревшись получше ты понимаешь, что город до сир пор напоминает о петровской эпохе. В первую очередь — инфраструктура самого города. На дорогах не ездят «красные» автобусы, не строят новые парки и стадионы, а сами дороги и вовсе оставляют желать лучшего. Но при этом Петрозаводск красив! Здесь современная застройка соседствует со старинными архитектурными памятниками, музеями, скульптурами. А еще отсюда рукой подать до Финляндии, и этот город вполне может стать отправной точкой для незабываемого путешествия по северным землям. Так было и в нашем случае.

Знакомство с Карелией

Хотя мы и прочитали достаточно много отзывов о Карелии, но представление об этом удивительном крае так и не сложилось. Поэтому нам хотелось как можно больше увидеть достопримечательностей. Кстати, по Карелии можно прекрасно путешествовать и самостоятельно, главное понять, как добраться до основных мест.



На каждом шагу туроператоры то и дело предлагают поездки по раскрученным местам Русского Севера. Чтобы понять, почему так север манит своей первозданной природой, знакомство с Карелией лучше начать с заповедных мест.

Таежный мир Карелии

Природными красотами Карелии можно полюбоваться, приехав на водопад «Кивач». Но не стоит забывать, что такая живописная природа таит в себе много опасности. В первую очередь — это клещи! Здесь их очень много. Если раньше леса обрабатывали от них, то сейчас нет. Поэтому, прежде чем, сделать красивую фоточку для «авки», лежа на земле, подумайте. Меры предосторожности еще никому не помешали.



Кроме водопада, стоит посетить музей с чучелами животных. И только в Карелии вы сможете увидеть более 100 видов комаров!

После водопада стоит доехать до другого заповедного места — заповедник «Марциальные воды». Здесь можно попробовать воду из источника минеральных вод. Обещают, что эта водица излечит от любых болезней. Конечно, это не лимонад, поэтому злоупотреблять не стоит. Вода не только ледяная, но и на вкус отдает железом. Кстати, люди старшего поколения приезжают сюда, чтобы отдохнуть в санатории. Это место, которое навевает ностальгию по советскому времени.

Ну, и для любителей экстрима здесь найдется много развлечений. К примеру, в горном парке «Рускеала» можно полетать над мраморным каньоном, либо арендовать лодку и покататься по Мраморному озеру, заплывая в маленькие пещеры. А если этого покажется мало, то и сплавиться по реке Шуя.

Соловецкие острова, Кижи, Валаам

Наверное, это три самых распространенных места в Карелии, ради которых сюда и стоит приехать. Эти острова привлекают туристов не только природой, но и своей энергетикой, историей. Поэтому вместо слов, я оставляю место для фотографий из Карелии.