В Казани с 1 июня введены усиленные меры безопасности

Сегодня и по 12 июля в Казани, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи на время проведения Кубка конфедераций начали действовать усиленные меры безопасности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в мае.

Так, с 1 июня по 4 июля 2017 года Казани и других городах вводятся ограничение полетов и запрет на плавание судов.

Все массовые акции во время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года в этих городах будут согласовывать с соответствующими территориальными органами МВД и органами безопасности.

Также в этих четырех регионах приостанавливается деятельность опасных производств и организаций, в которых используются опасные химические и биологические, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества.