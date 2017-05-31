Роспотребнадзор по РТ: «99 случаев малярии наши туристы завезли из стран Азии»

Риск завоза инфекционных заболеваний из-за границы на территорию республики вырос по сравнению с прошлым годом. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщила начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова.

Так, по ее словам, в основном россияне при планировании отдыха отдают предпочтение странам Юго-Восточной Азии и Африки, где и наблюдается неблагополучная санитарная обстановка.

- Только в прошлом году оттуда наши туристы завезли 99 случаев малярии. Там же и распространена желтая лихорадка, - сообщила она.

Поэтому специалисты Роспотребнадзора советуют проводить вакцинацию за 10 дней до вылета. Иммунитет сохраняется на 10 лет.

Кроме того, Борисова добавила, что неблагополучным регионом также является Китай, где в последнее время выявлены случаи заражения птичьим гриппом.

- Конечно, наше ведомство ведет контроль всех граждан, которые прибывают из-за границы. У нас присутствуют тепловизоры как в зале прилета, так и при прохождении регистрации, которые видят людей с повышенной температурой. За прошлый и этот годы мы выявили 38 человек с подозрением на различные инфекционные заболевания, - добавила Борисова.