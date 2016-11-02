Недетские рассказы: как казанские подростки попадают в детские дома

ProKazan.ru узнал, как живут воспитанники и почему дети не хотят обратно к родителям

1 июня принято говорить о здоровье и будущем наших детей. Детские сады, школы и университеты наполняются многочисленными шоу и аниматорами – в День защиты детей, малыши как ни в какой другой день чувствуют ласку и любовь. Мы решили посмотреть, как живут те, кого не защитили родители и посетили детский дома республики.

Нурлатский детский дом

Сейчас в Нурлатском детском доме живут 30 воспитанников от 3 до 18 лет. Большинство детей из Зеленодольска, Казани и других районов республики. Практически все они с непростой судьбой: насмотревшиеся на родителей-пьяниц, наркоманов, у половины - отец с матерью сидят в тюрьме и лишены родительских прав. Здесь, казалось бы, для ребятишек есть все: недавно спонсоры подарили профессиональный бильярдный стол, просторный бассейн, дорогие игрушки в комнатах, аквариум, малыши не обездоленные. У них нет только одного - материнской ласки. В то, что детей скоро заберут, здесь искренне верят все без исключения – как самые маленькие, так и те, кто готовится к первым экзаменам.

По словам директора детского дома Дамира Рахматуллина, сейчас воспитанников стало гораздо меньше.

- Мы работаем по двум основным направлениям: первое - устроить детей в приемные семьи, второе - подготовка ребят постарше к самостоятельной жизни, - говорит Дамир Рахматуллин. - Также мы работаем над тем, чтобы вернуть детей в кровную семью, в 2016 году таких малышей было трое, а в этом - уже 4. Сейчас в детских домах стало гораздо меньше детей.

22 ребенка находятся в семьях сотрудников детского дома.

Дети здесь живут разные - есть и беглецы, и те, кто побывал в местах лишения свободы и дети, которых вернули из приемных семей. Один из таких воспитанников - Алексей, он 7 месяцев пробыл в колонии за хулиганство. В доме к нему особенное отношение - мальчик с характером. Ему выделили отдельную комнату и разрешили завести черепашку.

Братья Амир и Эльмир попали в детский дом в декабре 2016 года

Амир и Эльмир - погодки, старшему 11, младшему - 10, попали в детский дом в декабре 2016 года, мамы нет, а отец-алкоголик. Адель (справа) мечтает стать полицейским, Эмиль играет в футбол. В свободное время ребята любят играть в компьютерные игры - стратегии и стрелялки.

- В детском доме у нас заведено правило, чтобы поиграть в компьютер, сначала нужно прочитать книгу, - делится Адель. - Мне больше нравятся стратегии, а дома я видел, как папа играл в "Варкрафт".

На вопросы, где он и где раньше жили, мальчишки предательски молчат и лишь добавляют: " Нам очень хочется обратно домой..."

"Мама не кормила и лечила солнечной энергией"

Миша и его сестры - Настя и Таня попали в детский дом три месяца назад. Всего в их семье было 6 детей. Мама ребятишек не пьет, у нее - высшее образование, но лишена родительских прав из-за причастности к неформальному движению. Она не кормила детей, внушая что все должны питаться и лечиться от всех болезней солнечной энергией, не разрешала пользоваться шампунем, не делала прививки. Миша очень любит читать сказки, русскую литературу и фэнтези, знает два языка - русский и английский. Несмотря на то, что мальчику сейчас 12 лет, он учится во втором классе.

- Сейчас я учусь во втором, а так-то должен был быть в 5 или 6 классе, если бы мама отдала меня в школу, - рассказывает Миша. - Английский выучил еще дома, случайно находил иностранные фразы, искал их перевод и запоминал. С тех пор как мне понравилось читать, я мало уделяю времени компьютеру, разве что найти книгу, которой нет у нас в библиотеке.

Как живется в детском доме

В Нурлатском детском доме дети живут группами. На одну группу из 8 человек приходится три воспитателя, которые находятся с ними круглосуточно. Это своего рода семья - дети в любой момент могут заглянуть к ним за советом или просто попить чай. Комнаты практически ничем не отличается от детских комнат в обычной семье. На стенах висят грамоты, медали и фотографии друзей, и ни малейшего намека на прошлую семью. В комнатах нет телевизоров, поэтому чтобы посмотреть какой-нибудь фильм или поболеть за любимую команду, дети собираются в зале. Интерьеры детского дома украшены резьбой по дереву - все это сделано руками местных педагогов и детей. Старшеклассники больше времени уделяют подготовке к экзаменам. Есть в детском доме и свое подсобное хозяйство. Выращивают фрукты, овощи, а также разводят кроликов.

Казанский Приволжский детский дом

В казанском Приволжском детском доме сейчас находятся 27 ребятишек. Попасть в семью - мечта вполне исполнимая: детишек часто забирают семьи. В 2016 году отсюда забрали 14 детей, из них двое попали в кровную семью. В доме есть один мальчик круглый сирота - Данил - 11 лет и подкидыш - Камиль, 10 лет. У всех детей один и тот же сценарий: пьянство или тюремное заключение родителей, лишение прав, детдом.

- У нас живет целая семья - 8 малышей, старшую девочку сейчас забрал дедушка, остальных ему не потянуть, - рассказывает воспитательница Лейсан. - Самой маленькой воспитаннице детского дома - Вике всего три годика.

Вероника - средняя сестра в скором времени обретет семью.

- У меня есть мама, - уверенно говорит Вероника, - на вопросы, где она, девочка непонимающе смотрит. - Я бы хотела завести кошку, но нам нельзя, поэтому шефы (так Вероника называет будущих родителей) купили мне сумочку в виде кота. В новую семью я хочу больше, там лучше, мне обещали телефон купить.

"Не хочу обратно к родителям, хочу в приемную семью, к другим маме и папе, они будут водить меня в Макдоналдс"

Руслану 9 лет - мальчик, не хулиганистый, очень послушный - отличается от всех. Его практически не слышно и не видно. Он мало разговаривает, свое настроение он передает через рисунки.

- Сюда меня привели мои родители, - делится Руслан. - К ним я не хочу, хочу в приемную семью, к другим маме и папе, они будут водить меня в "Макдоналдс". Еще они покупают мне "Лего" и разные игрушки. Когда есть время я рисую, мои работы даже отправляли в Москву на конкурс, а вообще мечтаю стать военным.

В 2016 году в Татарстане насчитывалось 2 907 детей, кого взяли

на воспитание из детских домов

- Воспитываться в семье - это право каждого ребенка, - комментирует Гузель Удачина, Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане. - Тревожно, что 80% детей оказались без семьи не по причине смерти родителей. Чаще всего одного или сразу обоих родителей лишают родительских прав из-за пристрастия к алкоголю или наркотикам. Пока в этой сфере четко не будет проработан механизм действий, социальное сиротство в республике не исчезнет.

В сентябре 2015 года, в России приняли постановление о реформировании системы детских домов. Внутреннюю их жизнь изменили по принципу «как дома»: сделали разновозрастные группы, создали интерьер похожий на домашний, - превратили группы в маленькие семьи. Дети ходят теперь в обычную школу, учатся там вместе с семейными детьми. Когда-то сироты жили фактически за забором, были отрезаны от общества. Но сейчас это меняется. За последние 5 лет число приемных семей в Татарстане увеличилось на 48,5%, а количество детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось на 36%. В 2016 году семьи обрели 2907 детей. За два последних года в Татарстане были закрыты 4 детских дома, всего их в республике 8.

И тем не менее, в детских домах по-прежнему остаются тысячи детей. Практика показывает: никакой даже самый лучший приют не даст ребенку того, что может дать семья – любовь, тепло, заботу, чувство защищенности. И самое важное – чувство нужности кому-то.