В МВД РТ возбудили дело на женщину, обвинившую полицейских в избиении ее 2-летней дочери

В МВД по РТ возбудили уголовное дело по статье 306 «Заведомо ложный донос» в отношении жительницы Казани 36-летней Юлии Коваленко, которая обвинила полицейских в том, они избили ее, ее 2-летнюю дочь и ее 56-летнюю мать. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

- Ранее она заявила об угоне автомобиля «Лада Приора», однако в ходе следствия появились основания полагать, что машину, на которую судебным приставом был наложен арест, женщина продала, - сообщили в ведомстве.

Так, по информации ведомства, 19 мая текущего года сотрудники полиции в соответствии с постановлением судьи Советского райсуда проводили обыск в квартире женщины в присутствии двух понятых.

- Обыск фиксировался на видеокамеру. Во время обыска подозреваемая выражалась в адрес сотрудников полиции грубой нецензурной бранью, препятствовала проведению обыска, несколько раз ударила полицейских. Позже в травмпункте у одного из них были зафиксированы ссадины, у другого – ушибы, - добавили в ведомстве.

В настоящее время проводится проверка.