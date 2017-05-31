В Казани подростков, которые катались на крыше товарного вагона поезда, ударило током

В Казани двоих подростков, которые катались на крыше товарного поезда, ударило током. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Происшествие произошло накануне вечером.

- Поступило сообщение, что на крыше товарного вагона поезда что-то взорвалось, были слышны стоны, - сообщили в МЧС.

Прибывшие на место спасатели на станцию Аметьево сняли с крыши товарного вагона 15-летнего парня и 15-летнюю девушку с признаками поражения электрическим током.

- Парня госпитализировали с 90-процентным ожогом тела, а девушку с ожогами кисти руки, - добавили в ведомстве.

В настоящее время выясняются подробности происшествия.