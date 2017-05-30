В Казани из-за Кубка конфедераций ужесточили миграционный учет

В Казани в период подготовки и проведения Кубка конфедераций ужесточается миграционный учет. В частности, постановка на учет прекращается в специальных многофункциональных центрах и почтовых отделениях. О своем прибытии иностранные граждане должны сообщать только в районные отделы управления по вопросам миграции МВД по Татарстану в течение суток. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Граждане России, которые в июне-июле захотят посетить Казань, должны сообщить о своем прибытии в районные подразделения городского управления УМВД в течение трех дней. Эта обязанность не касается тех, кто намерен разместиться в гостинице, санатории, доме отдыха, пансионата, больнице, кемпинге, туристической базе. При это регистрация граждан России не будет осуществляться в многофункциональных центрах, единых расчетных центрах и жилищных кооперативах.

Ограничения вводятся только на территории Казани в период с 1 июня по 12 июля включительно, подчеркивают в региональном МВД.