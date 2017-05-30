Мэрия Казани разрешила сторонникам Навального провести митинг в Юдино в 7 утра

Исполком Казани предложил провести антикоррупционный митинг, намеченный на 12 июня, в микрорайоне Юдино в 7 часов утра, сообщила координатор местного штаба Алексея Навального Эльвира Дмитриева.

- Вредничают, предложили провести мероприятие на окраине города, в поселке Юдино, и с 7 до 9 утра, - цитирует "Интерфакс" слова активистки.

Пока что решение о том, принимать это предложение или нет, не принято.

Согласно решению властей Казани, на время проведения Кубка Конфедераций в городе установлен ряд ограничений на проведение массовых акций.

Так, решено, что в период с 1 июня по 12 июля 2017 года собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, не связанные с проведением Кубка конфедераций и чемпионатом мира по футболу могут, проводиться в столице Татарстана не более двух часов и с 7:00 до 17:00, а количество участников акции не может превышать 150 человек.

Также ограничены места проведения таких акций: определены три территории на окраинах города - рядом с домами культуры в поселках Дербышки, Юдино и в парке Петрова в Кировском районе Казани.