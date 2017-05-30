Министр спорта РТ Владимир Леонов собрался штурмовать свияжские холмы на «Гонке героев»

Корреспондент портала ProKazan.ru оценил препятствия, которые предстоит преодолеть участникам необычного забега

В этом году в Казань возвращается "Гонка героев". И если в 2015 году она проходила на военном полигоне, в этот раз организаторы решили устроить забег по холмистой местности - на территории горнолыжного курорта "Свияжские холмы".

В этом году участникам, а их ожидается больше тысячи, предстоит преодолеть 10 километровую трассу с 23 препятствиями. Сейчас строители как раз заняты их подготовкой: пока готова лишь половина из них.

Сегодня нескольким казанцам удалось оценить трассу. Специально для читателей портала ProKazan.ru мы дадим несколько "лайфхаков", которые сделают прохождение более легким.

Самые легкие испытания располагаются в самом начале трассы. Это сделано для того, чтобы не создавать "пробки" на трассе, так как в этом году участники стартуют волнами по 150-200 человек. Кто-то бежит быстро. кто-то медленнее, поэтому они постепенно растянутся по всему 10-километровому участку.

Итак, первое препятствие. Вы, конечно, можете попытаться пробежать по сетке, но намного легче пересечь ее лежа. Просто перекатываетесь и все. Будет всего лишь легкое головокружение, которое пройдет через несколько секунд.

Это испытание посложнее, но зато организаторы не стали устраивать ямы-ловушки для участников.

В отличие от этого препятствия. Здесь сооружен бассейн глубиной 1,8 метра для тех, кто сорвется вниз. Утонуть не получится - на каждом этапе дежурят спасатели и медики.

К следующему препятствию - тарзанке - придется бежать вот по такой грязи. Сегодня было солнечно, но после недели дождей дорога превратится в грязную жижу.

Все препятствия расположены на разных уровнях, что добавит сложности при прохождении тем, кто не умеет рассчитывать свои силы.

Участие в "Гонке героев" обойдется в 2000 рублей, вариант "я просто посмотреть" - в 200 рублей за выход на трассу. Но для казанцев приготовили бесплатную фан-зону, на которой можно будет пострелять из лука, поиграть в настольные игры, попробовать полевую кухну и понаблюдать за тем, как финишируют участники.

Неподалеку от этого препятствия, кстати, есть родник. Можете попить и восстановить свои силы.

До "Свияжских холмов" из центра Казани запустят бесплатные автобусы, которые будут ходить с 7 утра.

В "Гонке героев" собирается принять участие и министр спорта РТ.

- Если рабочий график позволит, то обязательно поучаствуем с сыном, - рассказал Владимир Леонов. - Планируем собрать небольшую команду в 10-15 человек.

Забавная деталь: некоторые чиновники не думали принимать участие в забеге, но их переубедили... жены.