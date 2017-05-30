В Казани женщина обвинила полицейских в том, что они избили ее 2-летнюю дочь

В Казани женщина обвинила полицейских в том, что они избили ее, ее 2-летнюю дочь и ее 56-летнюю мать. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права».

Сообщается, что инцидент произошел 19 мая текущего года. По словам потерпевшей Юлии Коваленко, четверо мужчин, которые представились сотрудниками отдела уголовного розыска ОП «Дербышки», сказали, что проводят обыск и в присутствии понятых начали изымать имущество.

- Я попросила предъявить документы, но они отказались. Тогда я сказала, что вызову полицейский патруль. После этого они повалили меня на пол, стали бить руками и ногами. Досталось и моей маме, которая пыталась оттащить их, - рассказывает Юлия.

В какой-то момент мать Юлии потеряла сознание. В это время из кухни вышла 2-летняя дочь Юлии, которая начала сильно кричать.

- На какое-то мгновение избиение прекратилось, и я улучила момент для того, чтобы взять ребёнка на руки. Один из мужчин пытался выхватить ребёнка у меня из рук, в результате чего ребёнок упал и ударился головой об пол. Другой подошел к дочери и, взяв её пятернёй за щёку, ударил головой о стену, - добавила девушка.

После этого незнакомцы вышли из квартиры, забрав с собой два телевизора, видеомагнитофон, ноутбук, а также 2000 рублей. В результате происшествия у девочки диагностировали ушиб щеки, припухлость и кровоподтек, у Юлии Коваленко — многочисленные ушибы и кровоподтеки, у ее мамы — сотрясение головного мозга, ушибы.

В настоящий момент по данному факту Следственный комитет проводит доследственную проверку.