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Сломанные качели и закрытые футбольные поля: на что казанцы жалуются в парках

Сломанные качели и закрытые футбольные поля: на что казанцы жалуются в парках
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Фото: uslugi.tatarstan.ru
Портал ProKazan.ru о проблемах, которые решаются в городских местах отдыха

В Казани было благоустроено огромное количество парков, но со временем в любом месте начинают появляться недочеты. Мы узнали, на что жалуются горожане и узнали, что делается для решения проблем в парках.

Парк Петрова: сломанные качели

В парке Петрова, который был отреставрирован в прошлом году, больше недели сломаны качели. Судя по всему, кто-то приложил усилия для того, чтобы дети не могли ими воспользоваться. Вряд ли они сломались бы под детским весом. На данный момент решением проблемы занимается комитет внешнего благоустройства.

Парк Химиков: и снова качели

Похоже, что человек, сломавший качели в парке Петрова, посетил и парк возле ДК Химиков. Несколько дней назад о проблеме также сообщили в комитет внешнего благоустройства.

Парк Урицкого: сломанные тренажеры и закрытое футбольное поле

А вот в парке Урицкого уже сломано несколько тренажеров для занятия спортом. В Исполкоме Казани сообщили, что на данный момент прорабатывается вопрос о ремонте спортивного оборудования в рамках гарантийных обязательств.

Кроме того, казанцев заинтересовал вопрос, почему закрыто футбольное поле, которое до реконструкции всегда было открыто. Как оказалось, новая красивая безопасная площадка не всегда закрыта на замок, ею можно воспользоваться любому.

- Для получения ключей для занятия на спортивной площадке необходимо обратиться в ЦКС «Московский», расположенного при входе в парк. Подрядной организации поручено установить соответствующий информационный щит перед площадкой, - рассказали в Исполкоме Казани.

Адмиралтейский сад: демонтаж детской площадки

Две недели назад казанцы, которые постоянно гуляют в Адмиралтейском саду, заметили, что там начали разбирать детскую площадку, что многих возмутило. Как оказалось, построенная в 2016 году детская площадка, не соответствовала требованиям качества и безопасности, в связи с чем она не была принята эксплуатирующими организациями.

- Инвестором строительства детской площадки является Благотворительный Фонд «БлагоДарение». Новая детская площадка будет построена в срок до 20 июля 2017 года, - рассказали в Исполкоме Казани.

Парк на Парина: сломанная морковка у зайца

Много разрушений наносят вандалы. Так, в парке на Парина, они не пожалели зайца -  сломали ему уши и морковку. В скором времени устранить недочеты должны специалисты комитета внешнего благоустройства. 

Женя Потехина, 31.05.2017, 10:55
Тэги: Парки и скверы Татарстана
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Комментарии

Горожанин31 мая 2017, 11:48
Я через парк континент на ямашева возвращаюсь с работы ночью. На качелях катаются детишки за 18 лет. Даже на тех которые предназначены для трех леток.
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