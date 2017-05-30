В аэропорту Казани приземлился первый рейс из Пекина с туристами

Пассажирский самолет «Боинг 777» оказался полностью загружен китайскими туристами — 282 пассажира

Сегодня утром в международном аэропорту «Казань» приземлился первый туристический рейс из Китая, передает «Татар-информ».

Пассажирский самолет «Боинг 777» оказался полностью загружен китайскими туристами — 282 пассажира.

Кстати, по традиции воздушное судно, приземлившись в Казань, проехало под водяной аркой, созданной на рулежной дорожке с помощью пожарных автомобилей.

Первый самолет из Китая встретил председатель госкомитета по туризму в РТ Сергей Иванов. Рейсы будут выполняться до конца октября текущего года один раз в неделю.

Напомним, уже со 2 июня между Казанью и Тбилиси откроется прямое авиасообщение. Стоимость перелета из Казани в Тбилиси составит от 6600 рублей, из Тбилиси в Казань от 8178 рублей. Примерно, билеты туда и обратно обойдутся в 13500 рублей.