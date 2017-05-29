Теплоход с 120 ветеранами из Казани сел на мель на реке Сура в Нижегородской области

В результате ЧП никто не пострадал, разлива топлива не произошло

Вышедший из Казани в Москву теплоход "Очарованный странник", на борту которого находились 142 пассажира и 57 членов экипажа, сел на мель на реке Сура. Об этом сообщают "Известия".

Инцидент произошел сегодня около полуночи. Трехпалубный теплоход в акватории Чебоксарского водохранилища сбился с курса и вошел в акваторию реки Сура, где сел на мель, по предварительным данным, из-за тумана.

В результате ЧП никто не пострадал, разлива топлива не произошло.

По данным Министерства труда РТ, круиз для ветеранов был приурочен к 72-ой годовщине Победы, он должен был продлиться до 8 июня. Общее количество участников круиза на момент выхода теплохода в круиз составило 150 человек, из них 120 ветеранов, 20 учащихся кадетских школ и 10 сопровождающих.

Сейчас принимаются меры для снятия судна с мели, после чего специалисты осмотрят судно. В случае отсутствия повреждений теплоход проследует по запланированному маршруту. Приволжская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.