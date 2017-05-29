Стал известен список контролируемых зон на время Кубка Конфедераций в Казани

В Казани контролируемыми зонами на время проведения Кубка Конфедераций-2017 признаны отели, стадионы, пресс-центры, парковки. Об этом пишет «Российская газета».

Так, в этот перечень относятся тренировочные площадки стадионов «Рубин», «Электрон» и Центрального стадиона. Отели Park Inn by Radisson, Mirage Hotel, Bilyar Palace, Ramada Kazan, DoubleTree by Hilton. Парковочная зона конно-спортивного комплекса «Казань» и пресс-центр в КРК «Пирамида».

Отмечается, что допуск на территорию этих объектов будет ограничен.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. В столице Татарстана будут играть сборные Португалии и Мексики - 18 июня, и сборные Германии и Чили - 22 июня.