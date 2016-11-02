Президент Татарстана: «Ваши экзамены туфтовые никому не нужны»

Сегодня, 29 мая, президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе заседания кабинета министров РТ раскритиковал министра связи Романа Шайхутдинова за неуспехи на российском чемпионате WorldSkills, который прошел в Краснодаре с 15 по 19 мая. На чемпионате сборная Татарстана в общекомандном зачете заняла второе место.

- Мы строим ресурсные центры, оснащаем образовательные организации. Какой смысл нам тратить такие деньги, не получая результата? И это только российский чемпионат. Как мы будем соревноваться на мировом уровне?, - сказал Рустам Минниханов, обращаясь к присутствующим министрам, передает «Бизнес Online».

По его словам, специалисты по высоким технологиям на чемпионате оказались не на высоте, несмотря на вливаемые в их обучение сотни миллионов рублей.

- Проблема в том, что разговоров много, а конкретики мало. Количество подготовленных специалистов ничего не значит, если нет качества и участия наших предприятий. Все ваши экзамены туфтовые никому не нужны. Ваши специалисты должны активно участвовать в этом процессе, - заявил президент.

Отмечается, что за последние годы на ремонт и создание ресурсных центров в Татарстане было потрачено более 2,7 млрд рублей. Сейчас в республике работает 20 ресурсных центров. В текущем году откроют еще пять.