Миллиардер Алишер Усманов пообещал раздавать iPhone и футболки за мемы и стикеры с собой

Бизнесмен Алишер Усманов на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал благодарность людям, которые создают стикеры и мемы по мотивам его видеообращений к оппозиционеру Алексею Навальному.

Усманов объявил, что готов премировать наиболее удачные работы и каждую неделю размещать имена победителей на своей странице. Кроме того, он готов подарить самым талантливым юзерам iPhone 7Plus и майку с мемом и автографом бизнесмена.

- Я очень ценю шутки и юмор и рад, что вызвал своими видео появление стикеров, карикатур, пародий, видеороликов и мемов, — говорится в сообщении.

Он также добавил, что уже готов отдать призы создателям двух наборов стикеров для Telegram и автору видеоролика, в котором в виде беседы смонтированы отдельные фразы Усманова и Навального.

Для проведения конкурса было создано отдельное сообщество под названием «Конкурс свободного общения и творчества».

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией, возглавляемый Навальным, опубликовал расследование о якобы связанных с премьер-министром Дмитрием Медведевым фондах. Авторы материала утверждали, что сокурсник Медведева Илья Елисеев и связанный с ним фонд «Соцгоспроект» получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок. По мнению команды Навального, эти действия можно расценивать как дачу взятки.

Усманов записал два видеоролика, в которых дал комментарии по обвинениям со стороны оппозиционера. После первого ролика, опубликованного 18 мая, Навальный пообещал ответить Усманову «по пунктам».