Проверки на «Татфлоте»: судоходная компания «забыла» про «Булгарию»?

Ради высокого пассажиропотока судоходная компания перегружала речные трамвайчики в полтора раза

В Казани арестован капитан теплохода “Москва-130” Юрий Миронов. Ему предъявлено обвинение в том, что он перевозил людей на теплоходе рейса "Ташевка-Казань" со значительным перегрузом. Как рассказал пресс-секретарь Приволжского следственного управления на транспорте Евгений Лимонов, при максимальной загрузке в 300 человек на борту находилось более 400, в том числе и 35 детей.

Пассажирка: "Я стояла на одной ноге!"

Сообщения о нарушениях поступили от самих пассажиров. Их возмутило то, что и команда, и сотрудники речного порта закрыли глаза на очевидные нарушения.

- Там некуда было яблоку упасть. Вы можете понять, сколько там было человек. Я стояла на одной ноге. И нас убеждали: "все будет хорошо”, - рассказала Первому каналу пассажирка Людмила.

- Люди, в том числе и я, начали обзванивать спасательные службы. Звонили в речной порт. Нам в речном порте сказали, что ничем помочь не могут. Нужно договариваться по этому поводу с самим капитаном, - продолжила Фания Сатиуллина.

Перегруженный трамвайчик на конечной станции встретили полицейские. Выяснилось, что на дополнительных пассажиров отсутствуют и спасательные средства. Всего силовики насчитали 345 спасательных жилетов, 30 из которых - детские, восемь спасательных кругов и один плот вместимостью 25 человек.

Транспортная прокуратура: “Пассажиры вольны обращаться в суд”

Свою проверку в отношении компании-перевозчика начала Приволжская транспортная прокуратура. Как рассказала ProKazan.ru старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Майя Иванова, выяснилось, что это не первое подобное нарушение правил безопасности, и за каждое из них потребитель имеет право вернуть деньги за билет.

- Сейчас возбуждено два дела: уголовное, по которому проходит как капитан судна, так и группа лиц, которые сейчас устанавливаются, а также административное, - прокомментировала Майя Иванова. - Также общенадзорная проверка выяснила, что такие случаи уже были ранее. Татарский транспортный прокурор направил руководителю ООО “Татфлот” представление об устранении нарушений. Это не влечет обязательного возврата денег пассажирам, однако это возможно в судебном порядке. Условия перевозки были нарушены, а потому потребитель имеет право вернуть деньги.

В приемной Татфлота ссылаются на то, что комментарий к прокурорским действиям может дать только генеральный директор компании Сергей Жуков. Которого, увы, постоянно нет на месте.

Эксперт: проследить посадку сложно, за этим должен следить капитан

Директор ООО "Волжские путешествия +", туроператор речных круизов Вячеслав Самолин уверен, что вина капитана очевидна: это именно его зона ответственности.

- На теплоходах любого класса количество спасательных жилетов должно соответствовать количеству посадочных мест на судне, а пассажировместимость должна быть отражена в свидетельстве, выданном Российским речным регистром. Например 250 чел, столько же жилетов и посадочных мест в спасательных шлюпках (плотах). Посколько теплоходы типа "Москва" обслуживают местные линии, проследить посадку в соответствии с разрешенным количеством сложно. Это уже ответственность капитана и заместителя директора по флоту.



На больших теплоходах, в которых есть каюты и они ходят в рейсы на несколько дней, это невозможно, так как туристы размещаются только в каютах и по конкретным местам в каютах. Это отражено в путевке, а не в билете. У туроператора, осуществляющего перевозку, остается список пассажиров, количество мест в спасательных шлюпках (плотах) и жилетов должно соответствовать колличеству пассажиров.

Без этих основных правил безопасности судно не может выйти в навигацию.

“Пока не произойдет трагедия, так и будет”

Потерпевшие теплохода “Булгария” сетуют на несовершенство в законах: если бы наказание за крупнейшуют трагедию на воде было суровей, нарушать правила безопасности стали бы немногие.

- Так и будет в нашей стране такие нарушения, пока не произойдет трагедия, потому что наказания нет таким нарушителям! - считает одна из потерпевших с теплохода “Булгария” Дильбар Даминова. - Пока эту “Булгарию” изучали, годы прошли, некоторые люди уже, наверное, и забыли. что произошло, не говоря уже, какое наказание получили виновные… Если бы виновников в наказали строго, чтобы весь мир услышал, какое наказание они получили, они бы подумали...

Суд над обвиняемыми по делу о крушении "Булгарии" состоялся в июле 2014 года. Старший эксперт Камского филиала Российского речного регистра Яков Ивашов получил 5,5 лет лишения свободы. Субарендатор "Булгарии" Светлана Инякина приговорена к 9,5. Старпом Рамиль Хаметов, начальник казанского линейного отдела Волжского управления Ространснадзора Ирек Тимергазиев и главный госинспектор казанского линейного отдела Волжского управления Ространснадзора Владислав Семенов получили 6,5, 6 и 5 лет тюрьмы соответственно.

Что дальше?

Расследование уголовного дела продолжается. Капитану Юрию Миронову грозит до двух лет тюрьмы. Остальные причастные лица в данный момент устанавливаются правоохранителями. Компании “Татфлот” грозит штраф в размере 200 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок 90 суток.