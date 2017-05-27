Путин объявил в России Десятилетие детства

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ об объявлении в стране с 2018 по 2027 год «Десятилетия детства».

- Решение было принято в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, которые были достигнуты в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, - говорится в тексте документа, передают «Известия».

Сообщается, что правительству России поручено подготовить план мероприятий до 2020 года. План необходимо утвердить в трехмесячный срок.