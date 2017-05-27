В Татарстане 14-летний школьник погиб в ДТП с тремя авто

В Мамадышском районе Татарстана днем в минувшую субботу, 27 мая, в столкновении трех авто погиб 14-летний школьник из Набережных Челнов, об этом ProKazan.ru сообщили в ГИБДД.

По предварительным данным, в 15:15 около села Старый Кумазан 34-летняя мать школьника за рулем "Лады" 10-й модели выехала на встречную полосу, где сначала по касательной задела встречную "Ладу Гранта", а затем лоб в лоб столкнулась с Hyundai Tucson.

- В результате ДТП пострадала 36-летняя женщина-водитель "Лады" 10-й модели и ее 14-летний сын. Пострадавший ребенок от полученных травм скончался в ЦРБ, - рассказали ProKazan.ru.

Идет расследование.