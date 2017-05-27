Ильсур Метшин поручил поднять зарплату школьных поваров с нынешних 10 тысяч рублей

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил поднять зарплату школьных поваров, которые получают 10 тысяч рублей в месяц, об этом он сегодня заявил на совещании в мэрии.

- Уровень зарплат тормозит решение проблемы. Кардинально надо решать проблемы и повышать зарплату. Людей нужно мотивировать со студенческой скамьи и привлекать на работу в эту сферу, - заявил Метшин.

При этом сейчас в школьных столовых наблюдается дефицит работников, среди причин, помимо зарплаты - низкая автоматизация труда.

При этом сейчас поварам стараются повысить зарплаты путем доплат от 2 до 10 тысяч рублей в месяц, а для повышения автоматизации работы поваров и облегчения условий труда в столовые начали поставлять мясные и овощные полуфабрикаты.

Напомним, ранее ProKazan.ru встретился со школьным поваром, которая рассказала, как устроена система питания в школьном ресторане, что любят дети и почему нет жаренных блюд.