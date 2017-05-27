Под Казанью на острове зарезали 30-летнего мужчину

Под Казанью на острове Дружный накануне вечером зарезали 30-летнего жителя Казани, об этом происшествии сообщил источник ProKazan.ru.

- Неизвестные около 22:00 напали на мужчину, предварительно, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, и нанесли ему два удара ножом в спину. От полученных травм он скончался на берегу реки Волга около поселка Октябрьский, - рассказали ProKazan.ru.

Сейчас идет розыск подозреваемых, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, выясняются все обстоятельства.