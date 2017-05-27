«Люди злые»: близняшки из Казани рассказали, почему снялись полуголыми в «Дневнике хача»

Близняшки из Казани, которые снялись в откровенной фотосессии для блогера Амирана Сардарова, который ведет на YouTube канал «Дневник хача», рассказали на своей странице в Instagram, почему сделали это.
- Они попросили сняться для их влога, хотя все это было не запланированно и неожиданно для нас, подняли нам юбки для фото, а потом и начали снимать видео. Инициаторами были они. По идее мы должны были стоять и перешёптываться с Олегом и Амираном, и именно в этот момент они нам задрали юбки. Растерялись, не думая о последствиях, ведь это была постановка. Ну и как обычно наши люди, стояли снимали всё это на видео, и перевернули все с ног на голову, - написано в посте.
Не оправдываемся,а пишем правду Началось все с того,что нас попросили встречать Дневник хача, T-killah и Олега Майами в аэропорту. Мы конечно же без каких-либо мыслей согласились,ну а как же, такие звезды приезжают. Встретили с чак-чаком, после все поехали на набережную гулять и конечно же снимать видео для своего канала на YouTube.Сначала снимали с квадракоптера, затем уже на камеру. Они попросили сняться для их влога,хотя все это было незапланированно и неожиданно для нас, подняли нам юбки для фото, а потом и начали снимать видео. Инициаторами были они. По идее мы должны были стоять и перешёптываться с Олегом и Амираном,и именно в этот момент они нам задрали юбки.Растерялись, не думая о последствиях, ведь это была ПОСТАНОВКА. Ну и как обычно наши люди, стояли снимали всё это на видео, и перевернули все с ног на голову: "Шлюхи стоят и обнимаются с голыми жопами с мужиками." НО ДЛЯ НАС ЭТО БЫЛА СПОНТАННАЯ ПОСТАНОВКА, никак не обговорённая заранее и тем более не оплаченная! Сейчас уже не докажешь,что после этого мы не ездили с ними по гостиницам и вообще после съёмки этого видео с ними не пересекались. Из-за этой злой шутки нас уже готовы сжечь на костре. Люди в нашем городе злые и желают лишь корысти. Не разобравшись какой-то "человек" выложил все в сеть. В нашем городе всегда обо всех говорят,если ты отличаешься от серой массы, значит ты плохой. Пусть это будет так, для себя мы знаем правду, но возможно некоторые поймут. Всем мири да, мы #нелеглиподхача @amiran495 #twins #близняшки #kazan #казань #дневникхача
Напомним, 26 мая Амиран, T-killah и Олег Майами приезжали, чтобы провести Snob Fest 2017 в одном из ресторанов на набережной. В воскресенье Амиран выложил фотографию, на которой оголил попы девушек, подняв им юбки. Пост вызвал много негодования, в том числе со стороны казанцев. Одни считают, что это - взаимовыгодный пиар, другие набросились на девушек, третьи - на Амирана.