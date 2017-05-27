«Люди злые»: близняшки из Казани рассказали, почему снялись полуголыми в «Дневнике хача»

Амиран Сардаров выложил в Instagram фото, на котором оголил попы девушек, подняв им юбки

Близняшки из Казани, которые снялись в откровенной фотосессии для блогера Амирана Сардарова, который ведет на YouTube канал «Дневник хача», рассказали на своей странице в Instagram, почему сделали это.

- Они попросили сняться для их влога, хотя все это было не запланированно и неожиданно для нас, подняли нам юбки для фото, а потом и начали снимать видео. Инициаторами были они. По идее мы должны были стоять и перешёптываться с Олегом и Амираном, и именно в этот момент они нам задрали юбки. Растерялись, не думая о последствиях, ведь это была постановка. Ну и как обычно наши люди, стояли снимали всё это на видео, и перевернули все с ног на голову, - написано в посте.

Напомним, 26 мая Амиран, T-killah и Олег Майами приезжали, чтобы провести Snob Fest 2017 в одном из ресторанов на набережной. В воскресенье Амиран выложил фотографию, на которой оголил попы девушек, подняв им юбки. Пост вызвал много негодования, в том числе со стороны казанцев. Одни считают, что это - взаимовыгодный пиар, другие набросились на девушек, третьи - на Амирана.