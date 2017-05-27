В Татарстане спасатели достали из мусорного бака застрявшего щенка

Накануне в Лениногорске спасатели помогли щенку, который застрял в отверстии мусорного бака. Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на номер 112 позвонили неравнодушные жители.

- Прибывшие на место спасатели с помощью ручного механизированного инструмента расширили отверстие в баке и извлекли щенка, - рассказали в МЧС.

Напомним, что зимой в Альметьевске спасатели МЧС помогли щенку, который застрял в заборе.