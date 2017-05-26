В Татарстане около моста через Вятку опрокинулась лодка: погиб один рыбак

В Мамадышском районе Татарстана накануне утром погиб 42-летний рыбак из села Омары, он утонул после того, как его лодка перевернулась. Сообщения о ЧП в соцсетях подтвердили в ГУ МЧС России по РТ.

Предварительно, двое мужчин рыбачили на резиновой лодке около моста через реку Вятка, около 9 часов лодка перевернулась, один из рыбаков смог сам доплыть до левого берега реки.

- Второй рыбак поплыл к правому берегу, проплыв 100 метров, потерялся из виду, - рассказали в МЧС.

Сейчас ведутся поиски погибшего.