В Казани на улице Декабристов попытались вскрыть банкомат

В Казани в ночь на пятницу, 26 мая, неизвестный пытался вскрыть банкомат на улице Декабристов, однако сделать этого ему не удалось, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Предварительно, преступление произошло с 2:00 до 3:00 в круглосуточно работающем помещении банка, в самом банкомате, который пытался вскрыть преступник, находилось около 600 тысяч рублей.

- Впрочем, попытка взломать банкомат оказалась неудачной, подозреваемый скрылся, - рассказали ProKazan.ru.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража", идет розыск подозреваемого.