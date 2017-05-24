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В СК прокомментировали смерть двухлетнего мальчика, упавшего с 12 этажа в Казани

В СК прокомментировали смерть двухлетнего мальчика, упавшего с 12 этажа в Казани
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Фото: скриншот карт Google с места происшествия

В Следственном комитете РТ прокомментировали смерть 2-летнего мальчика, который накануне вечером выпал с 12 этажа дома по улице Адоратского, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СК, около 20:00 родители мальчика со старшей сестрой находились в зале.

- Ребенок тем временем вышел на кухню, забрался на подоконник, открыл окно и облокотился на москитную сетку, которая порвалась, не выдержав нагрузки, - рассказали следователи.

От полученных травм мальчик скончался на месте.

Сейчас идет проверка по факту смерти ребенка.

Н. Вильданов, 26.05.2017, 11:48
Тэги: Смерть
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Комментарии

Анатолий26 мая 2017, 12:03
Какой ужас((((( Соболезнование родителям, малышу земля пухом!
А молодым родителям хотел бы сказать, не пожалейте 2-3 тысячи, поставьте на окна ручки с замками, берегите своих детей!!!
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Горожанин26 мая 2017, 12:08
Говори не говори,а до конца лета ещё не один ребенок выпадет.
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Анатолий26 мая 2017, 12:16
В ответ на комментарий пользователя
Говори не говори,а до конца лета ещё не один ребенок выпадет.
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Дай Бог, чтобы хоть кто то прислушался, ведь на самом деле подобных случаев очень много((((
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3
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Горожанин26 мая 2017, 12:18
Еще одни идиоты поленились выкрутить два винта и вынуть ручку, которую нужно хранить в недоступном для ребенка месте и за секунду вставлять на место, чтоб открыть или закрыть окно
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Горожанин26 мая 2017, 12:19
опа! Уже двухлетний! сначала писали 1 годик. Журналюги!(((
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