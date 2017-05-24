В СК прокомментировали смерть двухлетнего мальчика, упавшего с 12 этажа в Казани

В Следственном комитете РТ прокомментировали смерть 2-летнего мальчика, который накануне вечером выпал с 12 этажа дома по улице Адоратского, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СК, около 20:00 родители мальчика со старшей сестрой находились в зале.

- Ребенок тем временем вышел на кухню, забрался на подоконник, открыл окно и облокотился на москитную сетку, которая порвалась, не выдержав нагрузки, - рассказали следователи.

От полученных травм мальчик скончался на месте.

Сейчас идет проверка по факту смерти ребенка.