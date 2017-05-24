РЖД планирует поэтапно перейти на беспилотные поезда

РЖД в будущем планирует поэтапно перейти на беспилотные поезда. Об этом стало известно в ходе пленарного заседания IT&Security Forum в Казани.

- Главная задача РЖД — это поэтапный переход к беспилотным системам. Планируется переход от технологических систем к массовому дистанционному управлению в соответствии с нормами безопасности, - сказал первый заместитель гендиректора ОАО «НИИАС» Ефим Розенберг.

По словам Розенберга, цифровая железная дорога и цифровые системы должны быть и в пассажирских, и в грузовых перевозках.

Напомним, ранее сообщалось, что строительство ВСМ «Москва-Казань» пройдет через Лебяжье по эстакаде длинной в 6 километров. В зоне строительства под вырубку попадает 54,7 тыс деревьев, из них 955 аварийные. Вместо каждого срубленного дерева будет высажено три. Таким образом, предстоит высадить 164,4 тыс деревьев.