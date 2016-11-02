В Татарстане женщину утопили в выгребной яме

В Атнинском районе Татарстана в селе Нижняя Береске 61-летнюю женщину утопили в выгребной яме ее собственного частного дома, об этом сообщили в Следственном комитете РТ. Убийство произошло накануне утром, 24 мая.

Предварительно, тело женщины было обнаружено около 12 часов, у нее были многочисленные резаные раны головы и левого запястья.

- Согласно результатам экспертизы смерть женщины наступила в результате утопления, - рассказали в СК.

По данному факту было возбуждено дело по статье "Убийство", ведется поиск подозреваемого.