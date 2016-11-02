Учеба с акцентом: в Казани открывают школу с татарскими фамилиями

Школа рассчитана на 1224 учащихся

В Казани открывается новая гимназия №180, в которой основной упор будут делать не на иностранные языки, а на татарский. Об этом пишет «Вечерняя Казань».

Так, по словам директора гимназии Ильдара Саяхова, планируется в каждой параллели сделать четыре татарских класса и один нетатарский.

- Более 80% заявлений на поступление в гимназию было подано от детей-татар, - отметил Саяхов.

Однако такой поворот жителей домов в районе проспекта Победы и улицы 2-й Азинской возмутил, которые более 6 лет ждали, когда им построят школу. Поэтому они написали коллективное письмо в Общественный совет при Министерстве образования и науки РТ с просьбой открыть обычную общеобразовательную школу.

Открытие «замороженной» школы на улице 2-я Азинская

Напомним, строительство новой школы на улице 2-й Азинской было начато в прошлом году. На это было выделено 317 млн рублей. Школа рассчитана на 1224 учащихся.

Недавно власти города объявили, что 1 сентября в Советском районе Казани откроют сразу две школы - многопрофильная с русским языком обучения в ЖК «Седьмое небо» и полилингвальная гимназия на улице 2-й Азинской, в которой дети смогут изучать английский, китайский, турецкий, испанский, французский языки.

Однако по факту обучение в гимназии на улице 2-й Азинской по ряду предметов будет идти на татарском языке.

Реакция родителей

Эта новость вызвала бурную реакцию со стороны жителей микрорайона. Большинство родителей пугает, что их ребенок попросту потом не сможет поступить в вуз.

- Я татарка, но боюсь, что я не знаю татарский язык так, чтобы помочь своему ребенку в обучении. На русском-то не всегда понимаешь. А как потом сдавать ЕГЭ, поступать в вуз?, - пишет в соцсети на странице гимназии одна из родительниц.

Попытавшись успокоить родителей, директор гимназии сообщил, что первое время в начальных классах будут преподавать только математику и окружающий мир, а в старших классах — математику и биологию.

- Мы, конечно, будем учитывать пожелания родителей. Но перед нами поставлена задача открыть как можно больше татарских классов, - добавил директор гимназии.