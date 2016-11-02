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Учеба с акцентом: в Казани открывают школу с татарскими фамилиями

Учеба с акцентом: в Казани открывают школу с татарскими фамилиями
16+
Фото: "Вечерняя Казань"
Школа рассчитана на 1224 учащихся

В Казани открывается новая гимназия №180, в которой основной упор будут делать не на иностранные языки, а на татарский. Об этом пишет «Вечерняя Казань».

Так, по словам директора гимназии Ильдара Саяхова, планируется в каждой параллели сделать четыре татарских класса и один нетатарский.

- Более 80% заявлений на поступление в гимназию было подано от детей-татар, - отметил Саяхов.

Однако такой поворот жителей домов в районе проспекта Победы и улицы 2-й Азинской возмутил, которые более 6 лет ждали, когда им построят школу. Поэтому они написали коллективное письмо в Общественный совет при Министерстве образования и науки РТ с просьбой открыть обычную общеобразовательную школу.

Открытие «замороженной» школы на улице 2-я Азинская

Напомним, строительство новой школы на улице 2-й Азинской было начато в прошлом году. На это было выделено 317 млн рублей. Школа рассчитана на 1224 учащихся.

Недавно власти города объявили, что 1 сентября в Советском районе Казани откроют сразу две школы - многопрофильная с русским языком обучения в ЖК «Седьмое небо» и полилингвальная гимназия на улице 2-й Азинской, в которой дети смогут изучать английский, китайский, турецкий, испанский, французский языки.

Однако по факту обучение в гимназии на улице 2-й Азинской по ряду предметов будет идти на татарском языке.

Реакция родителей

Эта новость вызвала бурную реакцию со стороны жителей микрорайона. Большинство родителей пугает, что их ребенок попросту потом не сможет поступить в вуз.

- Я татарка, но боюсь, что я не знаю татарский язык так, чтобы помочь своему ребенку в обучении. На русском-то не всегда понимаешь. А как потом сдавать ЕГЭ, поступать в вуз?, - пишет в соцсети на странице гимназии одна из родительниц.

Попытавшись успокоить родителей, директор гимназии сообщил, что первое время в начальных классах будут преподавать только математику и окружающий мир, а в старших классах — математику и биологию.

- Мы, конечно, будем учитывать пожелания родителей. Но перед нами поставлена задача открыть как можно больше татарских классов, - добавил директор гимназии. 

Люция Кашапова, 25.05.2017, 14:14
Тэги: Образование
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Комментарии

Горожанин25 мая 2017, 14:23
Но перед нами поставлена задача открыть как можно больше татарских классов, - добавил директор гимназии.

Кто поставил задачу и с какой целью? B-|
Лучший комментарий
1
16
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Горожанин25 мая 2017, 14:28
Думаетe, пахнет разжиганием?
0
7
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Возмущенная25 мая 2017, 14:28
Ясно, с какой целью, чтобы наши дети никуда не смогли поехать учиться, это только детям богатеев из школы на Мавлютова позволено.
2
7
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ИхБин25 мая 2017, 14:38
В ответ на комментарий пользователя
Думаетe, пахнет разжиганием?
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Канеш.
Директор же сказал "и 1 нетатарский", что звучит оскорбительно.
Скоро все на этом языке сделают.
1
6
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин25 мая 2017, 14:43
Успокоил родителей, сказав, что математику будут преподавать на татарском) Вот успокоил, так успокоил))
0
7
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Денис25 мая 2017, 14:44
В ответ на комментарий пользователя
нехочешь учить татарский - едь в москву. мы вас сюда не звали, интервенты
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Идиота кусок.
4
15
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Горожанин25 мая 2017, 14:48
В ответ на комментарий пользователя
нехочешь учить татарский - едь в москву. мы вас сюда не звали, интервенты
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Ты - дебил....
2
7
Согласны с автором?
Горожанин25 мая 2017, 14:51
Мы ждали лета - пришла зима.
Мы заходили в дома,
Но в домах шел снег.
0
0
Согласны с автором?
Гость25 мая 2017, 14:52
Все идет от времен объявления суверенитета
Идеологи известны
Народ возмущается, причем не мало людей и татары в том числе
Идеологи гнут свою линию- хотя толку абсолютно никакого, кроме расходов бюджета
Москва вешает ордена...
И сколько это будет продолжаться ?
1
1
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Горожанин25 мая 2017, 14:53
В ответ на комментарий пользователя
нехочешь учить татарский - едь в москву. мы вас сюда не звали, интервенты
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В моём коллективе работают двое ребят которые обучались в татарских школах. Полученное ими образование создаёт им постоянные проблемы, которые выражаются в фактической неспособности грамотно написать документы, корректировку которых приходится выполнять мне. Сами они мне говорят, что их родители сделали ошибку отдав их обучаться в татарские школы.
2
4
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Горожанин25 мая 2017, 14:58
В ответ на комментарий пользователя
В моём коллективе работают двое ребят которые обучались в татарских школах. Полученное ими образование создаёт им постоянные проблемы, которые выражаются в фактической неспособности грамотно написать документы, корректировку которых приходится выполнять мне. Сами они мне говорят, что их родители сделали ошибку отдав их обучаться в татарские школы.
Развернуть
Это корреспондент ProKazan пишет? :-D
0
2
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Горожанин25 мая 2017, 14:59
В ответ на комментарий пользователя
В моём коллективе работают двое ребят которые обучались в татарских школах. Полученное ими образование создаёт им постоянные проблемы, которые выражаются в фактической неспособности грамотно написать документы, корректировку которых приходится выполнять мне. Сами они мне говорят, что их родители сделали ошибку отдав их обучаться в татарские школы.
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Нормально
0
0
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Марат25 мая 2017, 14:59
Никто не возмущался, когда открывали новые школы №177, 179 с русским языком обучения! Татар тоже можно понять, они тоже платять налоги и вполне заслуживают татарскую школу. Тем более давно не открывали татарскую школу.
1
3
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Горожанин25 мая 2017, 15:00
В школах где обучение на англ языке, родители не переживают о ЕГЭ. А тут вдруг всполошились.
0
2
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Хан25 мая 2017, 15:03
Правильно! надо переходить школьное изучение в школе на 50 на 50, половина тат, полоина рус
0
1
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Хан25 мая 2017, 15:04
В ответ на комментарий пользователя
В школах где обучение на англ языке, родители не переживают о ЕГЭ. А тут вдруг всполошились.
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моржалар всегда были против татарского, это у них испокон веков
0
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Хан25 мая 2017, 15:05
В ответ на комментарий пользователя
В школах где обучение на англ языке, родители не переживают о ЕГЭ. А тут вдруг всполошились.
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Не хотите учить Татарский-уезжайте в свои Рязани!
3
1
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Хан25 мая 2017, 15:06
В ответ на комментарий пользователя
нехочешь учить татарский - едь в москву. мы вас сюда не звали, интервенты
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Поддерживаю!
0
0
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Аноним25 мая 2017, 15:08
В ответ на комментарий пользователя
Никто не возмущался, когда открывали новые школы №177, 179 с русским языком обучения! Татар тоже можно понять, они тоже платять налоги и вполне заслуживают татарскую школу. Тем более давно не открывали татарскую школу.
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Я живу в этом микрорайоне и эту школу мы ждали 7 лет. Вопрос не в том, что открывают татарскую гимназию, а в том, что записывая детей в класс с татарским языком обучения. не спрашивают желания родителей. Если у ребенка татарская фамилия, это не значит, что он должен обучаться на татарском языке
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