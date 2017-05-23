Работы по нанесению дорожной разметки в Казани будут производиться на 404 улицах и площадях протяженностью 1797 км

В текущем году в Казани в четыре раза увеличится число улиц с новой дорожной разметкой. В настоящее время нанесено 60 тыс кв. м. разметки. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

- Новая дорожная разметка уже нанесена на Ленинской дамбе, Ярмарочной площади, улицах Кремлевская, Лобачевского, К. Маркса, Пушкина и многих других улицах, - цитирует «Татар-информ» слова Чукина.

По словам замминистра, работы по нанесению дорожной разметки в Казани будут производиться на 404 улицах и площадях протяженностью 1797 км.

- На эти цели было выделено 193,2 млн рублей. Работы планируется завершить в середине июня, - сказал Чукин.

Отмечается, что для нанесения разметки используются пластичные материалы - термопластик и холодный пластик. Работы выполняются как механизированно, так и вручную.

- Термопластик наносится на дорожное покрытие специализированной техникой, которая расплавляет смесь при температуре до 210 градусов. Затем на асфальт через экструдер ложится охлажденный непрозрачный слой термопластика, - отметил дорожные рабочий.

В настоящее время работы продолжаются на улицах Островского, Вишневского, Тихомирнова, Татарстан, на проспекте Универсиады, а также на улицах Левобулачная и Правобулачная.