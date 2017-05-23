Сегодня в Казань приедет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Дмитрия Медведева встретит президент Татарстана Рустам Минниханов

Сегодня, 25 мая, в Казань с двухдневной рабочей поездкой приедет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В ходе визита глава правительства в столице Татарстана проведет заседание президиума Совета по модернизации экономики и инновационному развитию России. Кроме того, Медведев пообщается со студентами КФУ, а также осмотрит IT-лицей университета.

Завтра, 26 мая, под председательством Медведева состоится заседание Совета глав правительств СНГ. В повестке дня — подписание международных договоров. Также в рамках Совета будут рассмотрены вопросы в сфере торговли, инноваций, транспорта.

Также в этот же день Дмитрий Медведев примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. В ходе встречи будет рассмотрен широкий спектр тем, касающихся интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, объединяющего Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.