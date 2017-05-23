В аэропорту Казани из-за ЧП со стойкой шасси экстренно приземлился самолет

Самолет летел в Иркутск

Сегодня в аэропорту Казани экстренно приземлился самолет SRG-200, это случилось из-за не сложившейся передней стойки шасси. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

По данным диспетчера аэропорта, самолет, вылетевший в Иркутск, вынужденно приземлился в 16:36.

- Авиалайнер SRG-200 принадлежит авиакомпании "ИрАэро". На борту пассажиров не было, - сообщили в МЧС.